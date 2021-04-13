شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف رتل للتحالف الدولى بعبوة ناسفة جنوبى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الثلاثاء، باستهداف رتل للدعم اللوجستى تابع للتحالف الدولى على طريق المثنى السريع، ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن المصدر القول: إن "عبوة ناسفة استهدفت رتلا للتحالف الدولى ينقل معدات لوجستية على الطريق المثنى السريع"، مؤكدا عدم وجود إصابات جراء الانفجار.

يذكر أن أرتال التحالف الدولى، والأرتال المدنية التي توصل الدعم اللوجستى لها، تتعرض إلى الاستهداف المستمر في المحافظات الجنوبية العراقية.

وفى سياق متصل أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، القبض على عدد من الإرهابيين شديدى الخطورة فى كركوك وآخرين فى البصرة.