شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف رتل للتحالف الدولى بعبوة ناسفة جنوبى العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الثلاثاء، باستهداف رتل للدعم اللوجستى تابع للتحالف الدولى على طريق المثنى السريع، ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن المصدر القول: إن "عبوة ناسفة استهدفت رتلا للتحالف الدولى ينقل معدات لوجستية على الطريق المثنى السريع"، مؤكدا عدم وجود إصابات جراء الانفجار.
يذكر أن أرتال التحالف الدولى، والأرتال المدنية التي توصل الدعم اللوجستى لها، تتعرض إلى الاستهداف المستمر في المحافظات الجنوبية العراقية.
وفى سياق متصل أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، القبض على عدد من الإرهابيين شديدى الخطورة فى كركوك وآخرين فى البصرة.
وأوضحت الخلية - فى بيان وفقًا لوكالة الأنباء العراقية اليوم الثلاثاء، أنه بناءً على معلومات دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من لواء 61 بالفرقة الخاصة ومديرية أمن كركوك من القبض على 6 من الإرهابيين شديدى الخطورة.
وأضافت أن قوة مشتركة من قيادة عمليات البصرة ووفقًا لمعلومات استخبارية قبضت على 85 مطلوبًا من بينهم إرهابيين تابعيين لتنظيم داعش.
وعلى صعيد متصل، أعلنت الخلية أيضًا مقتل عدد من الإرهابيين بضربات جوية عراقية في جبال حمرين.
وأوضحت أنه وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة من قيادة العمليات الثانية لجهاز مكافحة الإرهاب، نفذت طائرات F16 العراقية أربع ضربات جوية، استهدفت خلالها كهوفا في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، حيث تم تدميرها وقتل من فيها من عناصر إرهابية.