شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» بشأن طقس الرياض خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهاً بشأن وجود سحب رعدية وهبوب رياح على منطقة الرياض، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تشمل الدرعية، والزلفى، والغاط، وثادق، والمجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.