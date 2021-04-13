شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام» يستعرض جرائم تم القبض على مرتكبيها خلال الأسبوع الماضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الأمن العام، تفاصيل القبض على عدد من مرتكبي الجرائم في وقائع وأماكن مختلفة خلال الأسبوع الماضي، شملت عمليات سرقة وحيازة أموال ومواد مخدرة.

ومن بين القضايا التي استعراضها الأمن العام، ضبط 4 مقيمين من الجنسية التشادية ارتكبوا 35 حادثة تمثلت في سرقة المركبات بالقوة واستخدامها في جرائم سلب للعمالة الوافدة بالرياض.

كما ألقت الجهات الأمنية بجدة، القبض على 3 مواطنين سرقوا 3 مركبات واستخدموها في تحركاتهم، بالإضافة لارتكاب قضيتي سرقة متعلقات شخصية ومبالغ مالية من مركبتين بعد كسر زجاجهما.

وأطاحت شرطة جدة بسبعة مقيمين (5 سودانيين ومصري ويمني)، حيث تورطوا في الاشتراك بسرقة مركبات من عدة مدن وإدخالها إلى أحد المستودعات وتفكيكها، بقصد بيعها بالتجزئة.

وألقت الجهات الأمنية بالرياض، القبض على مواطن يتباهى بحيازته لمواد مخدرة ومبالغ مالية، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.