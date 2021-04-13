شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنشر دليلاً كاملاً لتناول الأدوية في رمضان.. مهم لصحتك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حثت وزارة الصحة جميع المرضى على تناول أدويتهم بانتظام خلال شهر رمضان المبارك. ونشرت وزارة الصحة عبر حساب “عش بصحة” دليلا كاملا لتناول الأدوية، يساعد جميع المرضى على تنظيم جدول أدويتهم وترتيب أوقات الجرعات الدوائية. وتضمن الدليل جميع الأدوية لكافة المرضى وشمل (أدوية الضغط، أدوية الغدد، أدوية الكوليسترول وارتفاع الدهون، أدوية المعدة والحموضة والجهاز الهضمي، أدوية السكري، أدوية الربو). هنا دليل“دواؤك في رمضان” يساعدك على ترتيب أوقاتها.

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