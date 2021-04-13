شكرا لقرائتكم خبر عن في أول أيام رمضان.. هطول أمطار متوسطة على «حرمة» بمحافظة المجمعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
هطلت، اليوم الثلاثاء، أمطار متوسطة على “حرمة” بمحافظة المجمعة التابعة لمنطقة الرياض.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، القصيم ،الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
فيما توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من الجنوبية والشمالية والغربية الوسطى والشرقية والخليج -بإذن الله – الأولى من اليوم الثلاثاء 1442/9/1هـ، على أن يكون هناك حالة ثانية تليها.
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