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الاتحاد العام التونسي للشغل يؤجل كافة أنشطته

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان للاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك".

 وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي مراعاة للوضع الصحي الاستثنائي الذي تمر به البلاد، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس وفي إطار الوقاية من الوباء والحد من انتشاره.

وكانت الحكومة التونسية، قد أعلنت مؤخرا عن جملة من الإجراءات الجديدة لمواجهة "كوفيد 19".

وشملت هذه الإجراءات في إقرار حظر التجول بداية من الساعة السابعة مساء إلى الخامسة صباحا، وذلك بداية من التاسع من الشهر الجاري، وحتى نهاية الشهر نفسه.

ومن بين الإجراءات الأخرى لمواجهة جائحة كورونا في البلاد، منع التجمعات الخاصة والعامة وإغلاق الأسواق الأسبوعية، فضلا عن فرض حجر ذاتي إجباري للوافدين من الخارج، وذلك بعد تقديم تحليل سلبي للفيروس، وتطبيق توقيت الحصة الواحدة بكافة الإدارات العمومية خلال شهر رمضان المقبل.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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