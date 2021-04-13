هيل في بيروت للضغط على المسؤولين وقادة الأحزاب لتشكيل حكومة

دبي - محمود عبدالرازق - ولفت المكتب في بيان صحفي أن "هيل سيؤكد على قلق ​الولايات المتحدة​ من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد والمأزق السياسي الذي يساهم في هذا التدهور".

وأكد أن "مساعد الوزير هيل سيضغط على المسؤولين اللبنانيين وقادة الأحزاب للاجتماع وتشكيل ​حكومة​ قادرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية ملتزمة بذلك حتى يتمكن ​الشعب اللبناني​ من ​تحقيق​ كامل إمكاناته".

هذا وتدور مساعي تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في حلقة مفرغة، على وقع ارتفاع حدة التشنجات ما بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وفشل المساعي الداخلية والخارجية في إيجاد حل مشترك للأزمة الحكومية.