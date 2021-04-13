"معلومات الوزراء" يسوق توقعات بانتعاش دخل الأسر المصرية بحلول 2025

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، فإن تقدير الوكالة الأمريكية جاء مدفوعا بالنمو الاقتصادي واستقرار معدل التضخم، وانخفاض معدل زيادة الأسر حتى عام 2025 عن السنوات السابقة، لتصبح 29 مليون أسرة في عام 2025، مقارنةً بنحو 27 مليون أسرة في عام 2021.

وقال مركز المعلومات إن "فيتش" توقعت نموًّا في حجم الطبقة المتوسطة المصرية التي يتراوح دخلها السنوي بين 78 و156 ألف جنيه سنويا (5 آلاف- 10 آلاف دولار)؛ مما يجعلها من أسرع الطبقات نموًّا على مستوى العالم.

وبحسب المصدر ذاته سيزيد حجم الطبقة المتوسطة المصرية بنسبة 58.2% في عام 2025، مقارنة بنحو 34.3% في عام 2021، وستزيد نسبة الأسر التي يزيد دخلها السنوي على 390 ألف جنيه (نحو 25 ألف دولار) إلى 11% في عام 2025، مقارنة بنحو 4.6% في عام 2021.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تحقق مصر نموًا نسبته 2.8% في العام المالي الجاري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه خفض هذه التوقعات إلى 2.5% في توقعات أطلقها هذا الشهر على خلفية استمرار تداعيات جائحة كورونا.