الملك سلمان: ندعو المسلمين لنبذ الخلافات والفرقة

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"الخليج 365" من الرياض: قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن المملكة تدعو المسلمين لنبذ الخلافات والفرقة وتحكيم لغة العقل. وأضاف الملك سلمان في كلمته للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان: «يحل علينا الشهر المبارك والعالم يعاني من جائحة ‫كورونا‬، ونشكر الله على الجهود العلمية باكتشاف اللقاحات للوقاية من الوباء».

الالتزام بالإجراءات

وأشار إلى أن الجهود الكبيرة التي قامت بها ‫السعودية‬ نجحت في التصدي للجائحة، مبدياً الاعتزاز بإجراءات المملكة والتقنيات الحديثة المتخذة لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

ودعا الجميع للالتزام بالإجراءات الوقائية والتقدم للحصول على اللقاح، مقدماً شكره للجنود المرابطين من منسوبي القطاعات العسكرية، وسائلاً الله أن يكون هذا الشهر الفضيل خيراً للمسلمين والعالم.

اتصالات التهنئة

من جانب آخر، تلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالات هاتفية، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسلطان عُمان هيثم بن طارق بن تيمور، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وقد جرى خلال الاتصالات تبادل التهاني بمناسبة حلول الشهر المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر الفضل على الأمتين الإسلامية والعربية باليُمن والبركات.