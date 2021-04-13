السعودية: الثلاثاء أول أيام رمضان المبارك

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من الرياض: أعلن الديوان الملكي في بيان بعد غروب اليوم الإثنين بأن المحكمة العليا أعلنت الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجرية، الموافق 13 أبريل 2021 ميلادية.

كذلك، أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها استطلعت من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية هلال شهر رمضان المبارك، وأن الثلاثاء 13 أبريل هو أول أيام شهر رمضان 2021.

وكانت الحسابات الفلكية قد كشفت في وقت سابق أن موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا وموعد أول أيام شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1442 سيوافق الثلاثاء 13 أبريل 2021 وينتهي يوم 12 مايو 2021.

وذكرت الحسابات الفلكية أن عدد أيام عام 1442 الهجري 354 يومًا وبذلك تكون سنة بسيطة، حيث لم يعد يتبقى على موعد بدء شهر رمضان 2021 إلا شهرا وعدة أيام.

وقالت دور الإفتاء في تونس ولبنان، وديوان الوقف السني في العراق، إنه تعذرت رؤية الهلال مساء الأحد، فكان اليوم الاثنين متممًا لشهر شعبان، والثلاثاء أول أيام رمضان المبارك.

وفي اليمن أيضا، أعلن وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيضة شبيبة في بيان نشر على صفحة الوزارة بموقع فيسبوك أن تحري رؤية الهلال سيجري الاثنين، ليعلن بناء عليه موعد بدء شهر رمضان.

بهذه المناسبة، تتقدم ""الخليج 365"" من المسلمين في العالم بأحر التهاني.