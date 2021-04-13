البحرين تفرج عن سجناء في ظل مخاوف من تفشي كورونا

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دبي: أفرجت السلطات البحرينية عن عشرات السجناء بينهم نشطاء سياسيون، حسبما أفاد حقوقيون السبت، وذلك بعد تظاهرات طالبت بإطلاق سراحهم على خلفية مخاوف مرتبطة بتفشي فيروس كورونا في السجن.

وكانت السلطات البحرينية أعلنت نيتها إطلاق 126 سجينا ثم 73 آخرين، على أن يقضي غالبيتهم ما تبقى من فترة محكوميتهم خارج السجن. وأكد حقوقيون لوكالة فرانس برس خروج نحو 166 من هؤلاء من السجن.

ومن بين أبرز المفرج عنهم الناشط السياسي محمد جواد (75 عاما)، وكذلك رجل الدين الشيعي السيد كامل الهاشمي.

وقالت السلطات البحرينية الشهر الماضي إنّ عدد الإصابات في سجن جو المركزي هي ثلاثة، مؤكدة انهم في حالة مستقرة ومعلنة عن تلقيح جميع السجناء الذين طلبوا تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ولم تسفر التظاهرات عن مواجهات مع قوات الأمن.