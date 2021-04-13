مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

القاهرة - سامية سيد - اقتحم 228 مستوطنا، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى وتجولوا بشكل استفزازى فى باحاته.

وذكرت الأوقاف الإسلامية الفلسطينية - في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 228 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، انطلاقا من باب المغاربة، قبل أن يغادروا، وتمت الاقتحامات على شكل مجموعات متفرقة بحماية شرطة الاحتلال.

من جانب أخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 5 فلسطينيين عقب عمليات دهم وتفتيش بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيًا من خربة الفارسية بالأغوار الشمالية بعد مداهمة خيام ذويه، وتفتيشها، كما اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية طبيبًا بعد اقتحام منزله والاعتداء عليه في مدينة البيرة.

وفى القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور شرق القدس المحتلة، واعتقلت شخصًا عقب مداهمة منزله، كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من مدينة جنين على حاجز زعترة العسكرى جنوب مدينة نابلس.