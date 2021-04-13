أنا لاحظت هل لاظت أنت؟

الكويت - هبة التوبجي - كتبه / أمل السويداء

يقال: “الزين ما يكمل”

غالباً وحتى لا يتضايق البعض من لفظة “دائماً” الأشياء الجميلة لا تدوم، وهذا الشيء ينطبق أيضاً على المطاعم والمقاهي، وهذه “الفئة” بالتحديد هي الهدف من مقالتي.

مطعم بيتزا جديد يدخل السوق بقوة، يتميز بالسعر المعقول نظراً لحجم البيتزا الكبير جداً، فجأةً تبدأ البيتزا بالانكماش حتى تكاد تصبح أصغر من حجم مثيلاتها المقدمة في المطاعم المنافسة الأخرى له؛ وللأسف، حتى مذاقها اللذيذ “انكمش” مع حجمها.

وهناك مطعم آخر يقدم قطع الدجاج، كان طعمها متفرداً، كالألماس ليس لها مثيل، وأخذت شهرة عالية جداً على نطاق واسع تبارك الله، والآن الأغلبية يتفقون معي على أن طعم وجباتهم أصبح مرتبطاً “بكيس الملح”؛ لأنه مالح جداً، ولم تعد قطع الدجاج المُبْهّره والمُبْهِرة كما كانت.

حتى الخبز “ناله من الحب جانب” فهناك مخبز قريب من منزلي يبيع من ضمن منتجاته خبز برجر لذيذاً جداً، وحجمه كبير مثل الذي يقدم في المطاعم الأمريكية، سعره مبالغ فيه لأربع قطع فقط! “كان يستاهل”،

للأسف، القطع وصلتها عدوى الانكماش أيضاً، وانكمش حجمها كثيراً. أما السعر فإنه ما زال كالجبل صامداً لم يتزحزح.

من المحزن أن يبدأ منتج أو خدمة بشكل متميز ومذهل ويتطور بشكل سلبي.

مما يثير التساؤل لدينا كمستهلكين وعملاء، هل بعد أن ضمنوا عملاءَهم خفضوا مستوى أدائهم؟، أم بسبب تركيزهم على فعالية التسويق أهملوا جودة المنتج أو الخدمة؟ أو أن الموضوع أصبح يتمحور حول المكسب العالي دون الاهتمام برأي وذوق العميل ورضاه؟.

النجاح ليس في صنع العلامة التجارية، بل باستمراريتها، ومعالجة العقبات بطريقة لا تفقدهم ولاء عملائهم ورضاهم؛ لأنهم يشكّلون العمودَ الفقري للنجاح.

هذا بعضٌ مما لاحظته أنا وحاولت أن أوجزه لكم، فهل لاحظت أنت؟.