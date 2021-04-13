شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع: حالة مطرية تستمر عدة أيام على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عن توقعاته لطقس اليوم الثلاثاء، أول أيام شهر رمصان المبارك.

وأوضح أن اليوم تبدأ ملامح حالة مطرية، وقال عبر تويتر: “بعد انقطاع دام نحو شهر ونصف، تبدأ اليوم ملامح حالة مطرية، من المتوقع أن تكون البداية ضعيفة اليوم ثم تنشط في قادم الأيام، ومتوقع أن تستمر لبضعة أيام، وقد تتشكل بعض السحب المتفرقة فوق أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، وعسير، وشرقي مكة، وربما يهطل منها زخات مطرية خفيفة”.

أمطار رعدية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، القصيم ،الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.