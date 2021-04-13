شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم موظفون في 11 وزارة.. إيقاف 176 مواطناً ومقيماً بتهمة الرشوة والتزوير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها باشرت خلال شهر شعبان الماضي ضمن اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (٩٧١) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (٧٠٠) متهم في قضايا إدارية وجنائية.
وأوضحت في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها أوقفت على إثر هذه القضايا (١٧٦) مواطناً ومقيماً منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، المالية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، النقل، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للهلال الأحمر وشركة المياه الوطنية.
وأضافت أن الموقفين تورطوا في تهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.
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