- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عمل مراكز الرعاية الصحية في مختلف مناطق المملكة خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة الصحة، عن أوقات عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف مناطق المملكة، خلال شهر رمضان 1442 هـ.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن جميع المراكز الصحية تعمل من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساءا، فيما تعمل المراكز الممتدة العمل 16 ساعة من 10 صباحا : 4 مساءا، ومن 9 مساءا :12 صباحا.
وبينت الوزارة أن المراكز الصحية التي تعمل 24 ساعة، تستمر في العمل بنفس المدة على مدار اليوم.
ولمعرفة المراكز الصحية الممتدة (اضغط هنــا).
كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد عمل مراكز الرعاية الصحية في مختلف مناطق المملكة خلال رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.