شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عمل مراكز الرعاية الصحية في مختلف مناطق المملكة خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، عن أوقات عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف مناطق المملكة، خلال شهر رمضان 1442 هـ.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن جميع المراكز الصحية تعمل من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساءا، فيما تعمل المراكز الممتدة العمل 16 ساعة من 10 صباحا : 4 مساءا، ومن 9 مساءا :12 صباحا.

وبينت الوزارة أن المراكز الصحية التي تعمل 24 ساعة، تستمر في العمل بنفس المدة على مدار اليوم.

ولمعرفة المراكز الصحية الممتدة (اضغط هنــا).