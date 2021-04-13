شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الفلك الدولي ينشر صوراً لهلال رمضان التقطت صباح اليوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
نشر مركز الفلك الدولي صورة التقطها لهلال شهر رمضان المبارك نهاراً اليوم الثلاثاء 13 إبريل 2021م، وذلك من أعلى قمة في الإمارات، قمة جبل جيس في رأس الخيمة الساعة 08 صباحاً.
كما وثق مركز الفلك صورة أخرى من صحراء أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي الساعة 10 صباحاً.
وكان الديوان الملكي قد أعلن عن قرار المحكمة العليا بشأن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء أمس الاثنين، وأن اليوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك.
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