شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم: هطول أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، القصيم ،الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وتوقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، حالتين ممطرتين -بمشيئة الله- يمكن تصنيفهما من ناحية القوة من متوسطة إلى شبه قوية.

حيث توقع الحصيني أمطاراً متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من الجنوبية و الشمالية والغربية الوسطى والشرقية والخليج -بإذن الله – الأولى من اليوم الثلاثاء 1442/9/1هـ والثانية تليها.

درجات الحرارة