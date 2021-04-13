لحظة تدمير أوكار لـ"داعش" في العراق... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": " بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب، القوة الجوية بواسطة طائرات "إف-16" العراقية توجه ضربة جوية أسفرت عن تدمير كهوف تستخدم من قبل عناصر عصابات "داعش" الإرهابية في سلسلة جبال حمرين، ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.