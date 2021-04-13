الصحة العراقية تحذر من الإصابة بكورونا وتدعو المواطنين لتلقي اللقاح

دبي - محمود عبدالرازق - وجددت الوزارة دعوتها إلى العراقيين لأخذ اللقاحات المضادة لكورونا، حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.

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وتابعت وزارة الصحة العراقية دعوتها إلى المواطنين بالاستفادة من شهر رمضان في الالتزام بتعليمات الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا.

قررت السلطات العراقية أمس (الإثنين) تمديد حظر التجول الجزئي في البلاد لمدة ساعة واحدة خلال شهر رمضان، الذي بدأ اليوم الثلاثاء في غالبية الدول العربية، وذلك مع تسجيل نحو 8 آلاف إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

أكدت ممثلية منظمة الصحة العالمية في العراق أن اللقاحات ضد فيروس كورونا آمنة وفعالة في درء خطر الفيروس.

وقالت الممثلية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، "من الطبيعي أن تظهر بعض الأعراض الجانبية الطفيفة بعد تلقي لقاح "كوفيد-19"، ولكن تبقى اللقاحات آمنة وفعالة في درء خطر فيروس كوفيد-19، وإن كنت تشعر بالقلق حيال الأعراض التي تظهر عقب تلقي اللقاح استشر طبيبك في أقرب مركز صحي".