وزير المياه الأردني لـ"سبوتنيك": مشروع تحلية البحر الأحمر لا علاقة له بطلب المياه من إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - عمان - سبوتنيك. وقال النجار في تصريح لوكالة "سبوتنيك" رداً على سؤال عما إذا كان لموضوع تحلية مياه البحر الأحمر علاقة بطلب الأردن مياه من إسرائيل، "لا" مبينا أن مشروع تحلية مياه البحر الأحمر إنما هو "مشروع مطروح منذ زمن".

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وأضاف النجار أنه "كان من المفترض أن يكون مشروعاً إقليمياً مع الدول المجاورة، ونتيجة للتعقيدات الفنية والمالية، ونظراً لحاجة الأردن السريعة للمياه نحن ارتأينا إلى أن نمضي في هذا المشروع كمشروع وطني".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وافق على طلب الأردن الحصول على كمية إضافية من إمدادات المياه التي تزودها إسرائيل سنويا للأردن بموجب اتفاقيات بين الجانبين.

وقال مسؤول إسرائيلي لموقع "والا" أن نتنياهو أصدر أوامره لسلطة المياه الإسرائيلية قبل أيام بالموافقة على الطلب.

ووفقا للمسؤول الإسرائيلي فإن الأردن سيدفع لإسرائيل ثمن الإمدادات الإضافية من المياه.

وعلى مدار أسابيع أرجأ نتنياهو بشكل استثنائي طلب الأردن من إسرائيل الحصول على إمدادات إضافية من المياه على خلفية التوتر بين الجانبين، لكن بعد الأزمة الاخيرة في المملكة وبعد طلب أمريكي قرر نتنياهو المصادقة على الطلب.