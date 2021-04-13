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في الربع الأول 2021.. "دبي لصناعات الطيران" تستحوذ على 13 طائرة وتبيع 7 طائرات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم عن تحديث خاص بتعاملات أعمالها للربع الأول من عام 2021 في ما يخص قسم تأجير الطائرات "دبي لصناعات الطيران كابيتال":

 

تحديث خاص بتعاملات الأعمال - الربع الأول 2021:

 

عدد الطائرات التي تم الاستحواذ عليها: 13 (مملوكة: 9 ؛ مدارة: 4)

 

عدد الطائرات المباعة: 7 (مملوكة: 4 ؛ مدارة: 3)

 

عدد اتفاقيات التأجير والعقود اللتي تم تمديدها: 48 (مملوكة: 43 ؛ مدارة: 5)

 

عدد اتفاقيات الخدمة الجديدة: 1

 

إصدار الديون الممتازة غير المضمونة الجديدة: 1.55 مليار دولار أمريكي؛ متوسط الاستحقاق (بالسنوات): 5.25

 

إعادة شراء السندات: 0 دولار أمريكي

 

إعادة شراء الأسهم: 0 دولار أمريكي

 

حجم الأسطول (مملوك ومدار وقيد الطلب ومفوض بالإدارة): ~ 425

 

العملاء: 108 ؛ الدول: 52

 

استخدام الأسطول المملوك (في 31 مارس 2021): 98.6٪

 

متوسط عمر الأسطول المملوك (بالسنوات): 6.0

 

متوسط مدة الإيجار المتبقية للأسطول المملوك (بالسنوات): 6.8

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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