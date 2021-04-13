الرئيس الأمريكي السابق ترامب يقترح إطلاق اسمه على اللقاحات!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

لا يزال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يسعى لأن يكون محط اهتمام الصحافة العالمية، وذلك من خلال تصريحاته المثيرة للجدل، وآخرها حديثه عن تسمية اللقاح المضاد لكورونا. واعتبر ترامب أنه ساهم في تطوير العديد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، قائلاً إنه يجب تسميتها «ترامبسين»، بحسب وكالة «رويترز».



يذكر أن مصانع الأدوية الأمريكية أنتجت لقاحات فايزر (بالتعاون مع شركة بيونتيك الألمانية)، و«موديرنا» وجونسون آند جونسون، لكن ترامب يريد أن تكون باسمه.

وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام رعاة «الحزب الجمهوري» مساء السبت في مار ألاغو بولاية فلوريدا، إن شخصاً أسماه «سيّدي» جاء إليه وقال إن اللقاح يجب أن يسمى «ترامبسين». وأضافت الوكالة إن ترامب أشار إلى مبادرة Warp Speed التي أطلقتها الحكومة الأمريكية في عهده لتسريع تطوير لقاحات «كورونا».

من جهة أخرى، هاجم ترامب خبير الأوبئة أنتوني فاوتشي بسبب توصيته بعدم استخدام الكمامات في بداية الوباء، قبل أن يوصي بـ«خمس» كمامات في الأشهر الأخيرة.