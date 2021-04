البحرين: نساند أشقاءنا المصريين في حماية أمن بلادهم المائي

دبي - محمود عبدالرازق - قال سفير البحرين لدى القاهرة هشام الجودر، إن بلاده تدعم جميع الجهود المبذولة والمواقف والقرارات التي تتخذها جمهورية مصر العربية الشقيقة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة، بحسب "بوابة الأهرام" المصرية.

وأضاف الجودر أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة كان في مقدمة زعماء العالم في تأييده للموقف المصري.

