مذكرا بواقعة من 2015... قيادي في "أنصار الله" يحرج نائب رئيس "الانتقالي الجنوبي"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بن بريك في تغريدة بحسابه على "تويتر": "مثل هذا اليوم 13 / 4 / 2015م تم إنزال أول فرقة من قوات الفرسان الخاصة الإماراتية عن طريق البحر وكنت بصحبتهم مع البطلين هاشم السيد وعبدالله الريني على قوارب الصيد لأبطال عدن من أبناء الخيسة الأبية، وكانت أول قوة مجهزة للمشاركة في خطة تحرير عدن كلها، ومنها تغيرت موازين القتال".

وأضاف بن بريك: "كنا جهزنا منزل الشيخ هاشم السيد ليكون أول منزل تنزل فيه هذه الفرقة، ونقلنا بعدها القيادة إلى منزل البطل الشيخ عبدالعزيز العقربي ثم بعد فترة انتقلنا إلى بيت الشيخ صالح بن فريد العولقي. حفظ الله الجميع وكتب الله لهم ما قدموا. وحفظ الله عيال زايد الذين خاطروا في أرض لا يعرفونها".

في المقابل كتب محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لجماعة "أنصار الله" في صنعاء تعليقا على تغريدات نائب رئيس المنجلس الانتقالي الجنوبي: "وفي مثل هذا اليوم أنت وعيدروس الزبيدي (رئيس المجلس الجنوبي) رهن الإقامة الجبرية وممنوعان من العودة إلى عدن مقابل إبقاء (الرئيس عبد ربه منصور) هادي وعلي محسن الأحمر (نائب هادي) رهن الإقامة الجبرية ومنعهما من العودة إلى عدن حتى يخلوا الجو للضابط السعودي والإماراتي للتحكم في كل تفاصيل الحياة العامة والخاصة. إلى متى ستستغفلون هذا الشعب؟".

يشار إلى أن معارك اندلعت في مدينة عدن جنوبي اليمن في أبريل/ نيسان عام 2015 والتي كانت سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبحلول 22 يوليو/تموز تمكنت القوات الموالية للرئيس علي عبد الله هادي من استعادة السيطرة الكاملة على عدن.