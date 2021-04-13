في ذكراها الـ 46... سمير جعجع يحذر من حرب أهلية جديدة في لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب جعجع في حسابه على "تويتر": "في ذكرى 13 نيسان... تذكّروها، ما لازم تنعاد!".

وتحل اليوم ذكرى اندلاع الحرب الأهلية المدمرة في لبنان التي تورطت فيها فصائل لبنانية وفلسطينية وطوائف إسلامية ومسيحية بالإضافة إلى تدخل الجيش الإسرائيلي عبر اجتياح واستباحة البلاد عامي 1978 و1982.

واستمرت الحرب من عام 1975 إلى 1990، وأسفرت عن مقتل ما يقدر بـ 120 ألف شخص، وانتهت بتوقيع "اتفاق الطائف" في السعودية.

وبحسب لبنانيين فإن الحرب الأهلية باتت تسكن بأوجاعها ومعاناتها وصورها المؤلمة في أعماق ذاكرتهم الجماعية التي تعج بالكثير من المعاناة والألم.

ومنذ نحو عام ونصف العام، يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، قادت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم.

ويواجه لبنان أزمة في تشكيل الحكومة، منذ أن تم تكليف سعد الحريري بالمهمة للمرة الرابعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تعهد بتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتلقي مساعدات خارجية.

وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قدم إلى رئيس الجمهورية "تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص، بعيدا عن الانتماء الحزبي"، إلا أن عون أعلن اعتراضه على تشكيلة الحريري، معتبرا أنه شكلها دون الاتفاق معه من خلال تفرد بتسمية الوزراء.