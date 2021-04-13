حماس تنتخب زعيمها السابق خالد مشعل رئيسا لمكتبها الخارجي

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت "حماس" في بيان لها، أن الحركة في الخارج "تمكنت بفضل الله وتوفيقه، على مدى شهر ونيف، من إجراء العملية الانتخابية الداخلية، في جميع أماكن وجودها وحضورها، والتي أفرزت مجلس شوراها الجديد"، بحسب وكالة "معا".

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وأوضح البيان الذي نشرته الوكالة أمس الاثنين، أنه تم انتخاب "المجاهد خالد مشعل رئيسا للحركة في الخارج، والأخ المجاهد موسى أبو مرزوق نائبا له".

وكان خالد مشعل المقيم في قطر حاليا، قد ترأس حركة حماس خلال الفترة من 1996 إلى 2017، قبل أن يخلفه في رئاسة المكتب السياسي العام للحركة إسماعيل هنية.

وتنظم حركة حماس، كل 4 سنوات انتخابات داخلية سرية لانتخاب ثلاثة مكاتب سياسية في قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، وذلك في خطوة تمهد لانتخاب رئيس المكتب السياسي العام، والذي يعتبر الرئيس العام للحركة.

ووفقا لمصادر في الحركة فإنها سوف تختار خلال أسابيع رئيس مكتبها السياسي العام، الذي يتنافس عليه رئيس حماس إسماعيل هنية ونائبه.

ومن المقرر أن تجرى أول انتخابات تشريعية فلسطينية منذ 15 عاما في آيار/مايو المقبل.