الإطاحة بشبكة خططت لتنفيذ عمليات إرهابية شمالي العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان للحشد نشره على موقعه الرسمي فإنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبحسب مذكرات إلقاء قبض، نفذت قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي واستخبارات اللواء 30 ومعاونية استخبارات الحشد عملية أمنية محكمة".

وأضاف البيان أن "القوات تمكنت خلال العملية من اعتقال 6 من العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء وفق مذكرات اعتقال، وتم تسليمهم للجهات الأمنية وفق مذكرات تسليم رسمية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (المحظور دوليا) بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.