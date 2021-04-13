احذر.. وجود برامج إعلانية خبيثة في هذا التطبيق!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

حذر خبراء في أمن المعلومات من أن تطبيق أيه.بي.كيه بيور الشهير الذي يتيح تنزيل الإصدارات القديمة أو التي تم وقف تشغيلها لنظام التشغيل أندرويد تحتوي على برامج إعلانية خبيثة يمكن أن تغرق أجهزة الضحايا بالإعلانات غير المرغوبة.



وقالت شركة أمن المعلومات ومكافحة القرصنة كاسبرسكي لاب إنها حذرت شركة أيه.بي.كيه بيور التي تدير التطبيق من أن أحدث إصداراته وهو أيه.بي.كيه بيور 3.17.18 يحتوي على شفرة خبيثة تتيح سرقة البيانات الموجودة على جهاز الضحية دون علمه، وترسل الإعلانات إلى شاشة الجهاز المغلقة وفي الخلفية لتحقيق إيرادات احتيالية لصالح مشغلي برامج الإعلانات.

وبحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن الخبراء حذروا أيضا من أن هذه الشفرة يمكن أن تقوم بتنزيل برامج خبيثة أخرى على أجهزة الضحايا وهو ما يعرض المستخدمين لمزيد من المخاطر.

وقال الخبراء إن مطوري أيه.بي.كيه بيور قد يكونوا أضافوا هذه الشفرة الخبيثة المعروقة باسم "أداة تطوير برامج" أو "إس.دي.كيه" من أحد المصادر غير الموثقة. وقد تم حذف الشفرة بالفعل مع إطلاق إصدار جديد من تطبيق أيه.بي.كيه بيور بأرقم 3.17.19.، وتم حذف النسخة التي تحتوي على الشفرة من موقع التطبيق.

يذكر أنه تم إطلاق تطبيق أيه.بي.كيه بيور في 2014 للسماح لمستخدمي نظام تشغيل الأجهزة الذكية المحمولة أندرويد للوصول إلى بنك ضخم من تطبيقات وألعاب نظام أندرويد بما في ذلك الإصدارات القديمة من هذه التطبيقات والألعاب بالإضافة إلى إصدارات تطبيقات من مناطق أخرى لم تعد موجودة على متجر التطبيقات الرسمي لأندرويد وهو جوجل بلاي.