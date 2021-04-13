الأردن... وزير التربية يعد بتعليم إلكتروني مختلف إذا استمرت الجائحة

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف أنه حال حدث ذلك فسوف يكون التعليم أكثر تفاعلية مع المدرسين، كما سيكون مختلفا من حيث شكل الدوام وأيامه، وفق ما نقلته وكالة "عمون".

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وأشار إلى أن الوزارة شكلت لجانا متخصصة من خبراء في التعليم الالكتروني لدراسة المشاكل التي يواجهها الطلبة في ضوء التحديات التي واجهتهم خلال العام الدراسي الجاري.

وأكد أبو قديس أن الطلاب وخلال اختبارات التقييم الأولى التي بدأت أمس الاثنين، لم يواجوا أية إشكاليات، وسارت الأمور بشكل طبيعي.

وانطلقت أمس اختبارات التقييم في الأردن لطلبة الصفوف من الثاني وحتى العاشر، وهي مستمرة حتى يوم 29 أبريل/نيسان الجاري.

وبحسب أبو قديس وفرت وزارة التعليم فرق عمل ودعم فني في مديريات التربية ومركز التربية لحل أية إشكالية.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة، فتحت مختبرات الحاسوب في مدارس بكافة المديريات، لاستقبال الطلبة الذين يواجهون مشاكل في الدخول إلى منصة درسك، لتقديم الامتحانات ومتابعة الدراسة من خلالها، ضمن الاشتراطات الصحية، مشيرا إلى أن اليوم الأول للامتحانات شهد تدفق الطلاب على 47 مدرسة لأداء الامتحانات في المختبرات.