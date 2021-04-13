السودان: قواتنا المسلحة تتصدى بكل حزم لمن يزعزع أمن البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - أشار الفريق الركن ياسر العطا، عضو مجلس السيادة السوداني، إلى أن الجيش يتصدى بكل حزم لمن يزعزع وحدة البلاد وأمننا.

وتابع العطا، حسب وكالة الأنباء السودانية، خلال لقاء له مع ضباط صف وجنود قيادة الفرقة الثالثة مشاة بولاية نهر النيل، أن القوات المسلحة تنأى بنفسها عن الانتماءات السياسية.

وأوضح ياسر العطا أن الجيش السوداني سيظل مع خيارات الشعب السوداني، مع الحفاظ على أهداف الثورة المجيدة.

تشهد العلاقات السودانية - الإثيوبية، توترا، على خلفية إعادة الجيش السوداني انتشاره في منطقة الفشقة الحدودية في نوفمبر الماضي، وإعلانه بعد ذلك استرداد 90% من الأراضي الخصبة التي كانت تحت سيطرة مزارعين ومسلحين إثيوبيين.