أمريكا وإيطاليا تؤكدان ضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار فى ليبيا

القاهرة - سامية سيد - ناقش وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ونظيره الإيطالى لويجى دى مايو، خلال اجتماع فى واشنطن، أهمية التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار فى ليبيا والوحدة السياسية فى البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، فى بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، إن الوزيرين أكدا دعمهما لجهود الشعب الليبى لإعادة الوحدة وإجراء الانتخابات الوطنية فى ديسمبر القادم والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف برايس أن بلينكن ودى مايو جددا دعمهما الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وناقشا ضرورة إنهاء روسيا حشدها العسكرى الخطير فى شبه جزيرة القرم وعلى طول حدود أوكرانيا، على حد تعبيره.

وأكد الجانبان مجددًا الالتزام المشترك بحقوق الإنسان وروابط الصداقة والمودة الدائمة بين الشعبين الإيطالى والأمريكى.

يأتى اللقاء بين وزير الخارجية الأمريكى ونظيره الإيطالى بواشنطن فى إطار الاحتفال بـ 160 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيطاليا.