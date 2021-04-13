شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية والبحرين وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمطار رعدية أهم ما يميز الطقس، فى يوم الثلاثاء، فى المملكة العربية السعودية، بينما سيكون الطقس صحوا فى الإمارات

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، القصيم ،الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

والخليج العربي يكون خفيف الموج .. فيما يحدث المد الأول عند 14:14 والمد الثاني عند 02:14 .. يحدث الجزر الأول عند الساعة 08:04 والجزر الثاني عند الساعة 19:53.

البحرين