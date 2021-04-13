شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يهنئ مواطنيه بحلول شهر رمضان.. ويدعو للالتزام بقيود كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مواطنيه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وطالب بمضاعفة اليقظة والحذر، والالتزام بالبروتوكول الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال تبون في كلمته: "الحمد لله الذي منّ علينا هذا العام بتخفيف وطأة الوباء وأصبحنا نعيش وضعا مستقرا، فضلا من الله ثم بجهود أفراد السلك الطبي وشبه الطبي ووعي المواطنات والمواطنين، مما سمح بفتح أبواب المساجد للمصلين خاصة لأداء صلاة التراويح التي حرمنا من أدائها العام الماضي بسبب انتشار واسع للوباء".

وأضاف: "أذكر أخواتي المواطنات وإخواني المواطنين بضرورة مضاعفة اليقظة والحذر واحترام إجراءات البروتوكول الصحي في كل الفضاءات العمومية".