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الرئيس الجزائرى يهنئ مواطنيه بحلول شهر رمضان.. ويدعو للالتزام بقيود كورونا

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القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مواطنيه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وطالب بمضاعفة اليقظة والحذر، والالتزام بالبروتوكول الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال تبون في كلمته: "الحمد لله الذي منّ علينا هذا العام بتخفيف وطأة الوباء وأصبحنا نعيش وضعا مستقرا، فضلا من الله ثم بجهود أفراد السلك الطبي وشبه الطبي ووعي المواطنات والمواطنين، مما سمح بفتح أبواب المساجد للمصلين خاصة لأداء صلاة التراويح التي حرمنا من أدائها العام الماضي بسبب انتشار واسع للوباء".

وأضاف: "أذكر أخواتي المواطنات وإخواني المواطنين بضرورة مضاعفة اليقظة والحذر واحترام إجراءات البروتوكول الصحي في كل الفضاءات العمومية".

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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