عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جدولة المحادثات.. ميزة جديدة من تليجرام لدعم خاصية الدردشة الصوتية

الثلاثاء 13 أبريل 2021

الخليج 365

طرحت شركة تليجرام، الشهر الماضي، خاصية جديدة للتطبيق تضيف دعم الدردشة الصوتية في القنوات، ومنذ ذلك الحين حصلت هذه الخاصية على ترقيتين لتحسين أدائها، واليوم طرح تليجرام تحديثًا آخر على التطبيق التجريبي لتطوير الميزة أكثر.



وفقًا لموقع "بوكت ناو"، يتضمن تحديث تليجرام الأخير Telegram v7.7.0، الذي أطلقته الشركة بالفعل لتطبيقها التجريبي، ميزة جدولة المحادثات الصوتية، التي ستسمح لمديري القنوات على تليجرام بجدولة الدردشة الصوتية في وقت لاحق.

ويمكن لرواد تليجرام استخدام الخاصية عن طريق النقر على أيقونة القناة وقائمة الإعدادات في القناة التي يديرونها، وتحديد خيار "بدء الدردشة الصوتية"، ثم النقر على خيار "جدولة الدردشة الصوتية" الجديد، ليتمكنوا بعد ذلك من اختيار الوقت والتاريخ والنقر على الزر في الأسفل لجدولة الدردشة الصوتية، وحينها سيظهر إشعار بالدردشة الصوتية المجدولة أعلى القناة مع العد التنازلي المرئي لجميع الأعضاء.

وتعتبر ميزة الجدولة إضافة جديدة على خاصية الدردشة الصوتية المستوحاة من تطبيق "كلوب هاوس".

وبالإضافة إلى هذه الميزة، سيسمح تليجرام بتغيير اسم المستخدم ووصف الملف الشخصي من نافذة الدردشة الصوتية دون إغلاق الدردشة الجارية، كما يحتوي التطبيق الآن أيضًا على زر لميزات تليجرام في القائمة التي تعيد توجيهك إلى قناة تليجرام، والتي تقدم النصائح، وسيساعد هذا المستخدمين الجدد على الحصول على المزيد من النصائح للتعامل مع التطبيق.