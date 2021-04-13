شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تؤكد أهمية الأردن فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأردن بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المملكة.. مؤكدة أنه من حق الأردنيين الفخر بدولتهم وإنجازاتها.

وقالت ميركل ـ في بطاقة تهنئة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، - إن "الأردن يأتي في المقام الأول في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة التي تعانى من الاضطرابات، وأن ألمانيا تعتبره شريكا مهما وتكن له كل التقدير".

وأوضحت أن الأردن وألمانيا يتعاونان منذ سنوات عديدة وبشكل وثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والتعليمية، مشيرة إلى أن الجامعة الأردنية الألمانية مثال على الترابط الوثيق والشراكة بين البلدين الصديقين نحو مستقبل واعد، معربة عن أملها في مواصلة وتعزيز التعاون متعدد الأوجه بين البلدين الصديقين لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.