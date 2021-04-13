عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد انسحابها رسميا.. إل جي تزف بشرى لأصحاب الهواتف

الثلاثاء 13 أبريل 2021

الخليج 365

أعلنت شركة إل جي، الإثنين، عن الاستمرار في تقديم تحديثات لنظام التشغيل أندرويد لمدة 3 سنوات اعتبارا من سنة شراء الهاتف الذكي.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن هذا الأمر ينطبق على الهواتف الذكية، التي تم طرحها في الأسواق منذ عام 2019 أو بعد ذلك، أي هواتف السلسلة G والسلسلة V والهاتف Velvet والهاتف Wing.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت الشركة عن انسحابها من سوق الهاتف المحمول بحلول نهاية يوليو/تموز 2021، بعد سنوات من الخسائر وسط منافسة متزايدة مع المنافسين الأكبر.

وقالت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية في تقرير دوري إن قسم الاتصالات المتنقلة بالشركة لن ينتج ويبيع الهواتف بعد الآن، مشيرة إلى الركود الطويل والمنافسة الشرسة في هذه الصناعة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وجاء القرار بعد شهرين من إعلان الشركة أن كل الاحتمالات مفتوحة لعملياتها المستقبلية فيما يتعلق بقسم الاتصالات المتنقلة التابع لها.

وسجلت صناعة الهاتف المحمول لشركة إل جي إلكترونيكس عجزا منذ الربع الثاني من عام 2015. وبلغت خسائر التشغيل المتراكمة 5 تريليونات وون (4.4 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي.

وبحسب ما ورد أجرت "إل جي" التي كانت في يوم من الأيام ثالث أكبر شركة لتصنيع الهواتف في العالم.

ووفقا لمؤسسة "كاونتربوينت ريسيرش" المتخصصة في ابحاث السوق ، كانت إل جي، تاسع أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، بحصة سوقية تبلغ 2% بعد تصدير 24.7 مليون هاتف ذكي في العام الماضي، بانخفاض 13% عن العام الذي سبقه.