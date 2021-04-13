عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طوارئ في البيت الأبيض.. تدريبات خاصة لكلب بايدن بعد حادثي عض

الثلاثاء 13 أبريل 2021

الخليج 365

قال متحدث باسم جيل بايدن سيدة الولايات المتحدة الأولى، الإثنين، إن ميجور، أحد كلبي الرئيس جو بايدن، سيخضع لمزيد من التدريب خارج البيت الأبيض بعد حادثي عض في مقر الإقامة الرئاسي الذي انتقل إليه الرئيس وأسرته.



وأضاف المتحدث مايكل لاروزا أن التدريب الخاص سيكون في منطقة واشنطن ومن المتوقع أن يستمر بضعة أسابيع.

وقال: "سيخضع ميجور لبعض التدريب الإضافي لمساعدته على التكيف في البيت الأبيض".

كان بايدن قال لقناة (إيه.بي.سي) الشهر الماضي إن ميجور، وهو الأصغر سنا بين كلبين من نوع جيرمان شيبرد، إنه لم يتسبب في أي جرح خلال الواقعة الأولى.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن الكلب عض أحد أفراد الأمن في وقت لاحق من شهر مارس/آذار وتسبب له في "جرح بسيط".

فيما فضل مايكل لا روزا، الإثنين، اختيار جملة: "ربما يكون كلمة القَرص أكثر دقة من العض".

كان ميجور خضع بعد الحادث الأول إلى جولة تدريب في ولاية ديلاوير مسقط رأس بايدن لمساعدته على التأقلم مع الحياة في البيت الأبيض المقام على مساحة حوالي 18 فدانا في واشنطن حيث يوجد حوله معاونون ومسؤولون عن الأمن.