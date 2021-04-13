مصر.. حريق هائل بحارة اليهود في منطقة الموسكي

دبي - محمود عبدالرازق - واستطاعت قوات الحماية المدينة بمحافظة القاهرة السيطرة على الحريق، بعد الدفع 3 سيارات إطفاء.

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ولم ينجم عن الحريق إصابات بشرية ولم يتم تقدير الخسائر المادية بعد، وفقا لموقع "أخبار اليوم".

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل حارة اليهود بمنطقة الموسكي.

بعدها انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة إلى موقع الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.