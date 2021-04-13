حمدوك يستقبل وفدا وزاريا مصريا يضم وزيري النقل والمالية

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لمكتب رئيس الوزراء السوداني، على "تويتر"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن وزير المالية المصري محمد معيط أكد على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبينا أهمية الزيارة في التعاون والتنسيق بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية مثل التبادل التجاري والزيارات وتبادل الخبرات".

وتابعت: "تم التعريف بالتجربة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي وذلك ليستفيد منها السودان في إصلاح معاش المواطن والأوضاع المالية للسودان".

ورحب وزير النقل السوداني ميرغني موسى، بزيارة الوفد المصري وقال إن الهدف من الزيارة هو مناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطيران والسكك الحديدية والنقل البري، إضافة إلى التعاون طويل الأمد بين البلدين الشقيقين.

وأعلن وزير النقل المصري كامل الوزير جاهزية معهد وردان للتدريب في مجال السكة الحديد لاستقبال السودانيين العاملين في مجال السكك الحديد للتدريب في المجالات الفنية والاستفادة من التجربة المصرية في مجال السكة الحديد.

وقال الوزير المصري إنهم أجروا العديد من اللقاءات مع إدارة الجمارك والضرائب وبنك السودان المركزي بشكل خاص للوقوف على ما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية لديها.