اخبار الخليج

رئيس وزراء المغرب: تفشى كورونا مقلق والانفراجة تعتمد على أخذ اللقاحات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء المغرب: تفشى مقلق والانفراجة تعتمد على أخذ اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، الحالة الوبائية في البلاد بالمقلقة، مشيرا إلى اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات استعدادا لشهر رمضان بهدف الحد من انتشار الوباء، وتداعياته، وتفادي أي انتكاسة في المستقبل.
وأضاف - أمام جلسة عامة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين اليوم الإثنين، والتي قدم خلالها بيانات حول الحالة الوبائية بالمغرب - أن المغرب شهد وفاة 8900 وسجل قرابة نصف مليون إصابة، لافتا إلى أن الأسابيع الخمسة شهدت ارتفاعا بشكل مقلق في حالات الإصابات بعد أربعة أشهر من الانخفاض؛ وهو ما جعل النسب تتزايد أسبوعيا.
وأوضح العثماني أن الأمل والانفراجة تعتمد بشكل كبير على التوسع في حملة التلقيح والتي ستعيد الحياة إلى طبيعتها تدريجيا مع انتظام عملية التطعيم.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا