شكرا لقرائتكم خبر عن عضو شورى سابق يطالب بتمديد وقت صلاة العشاء والتراويح لـ45 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
طالب عضو الشورى السابق، حمد القاضي، بتمديد وقت صلاة العشاء والتراويح ليكون 45 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة لتحقيق الطمأنينة في الصلاة.
وقال القاضي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نأمل بالتنسيق بين وزيري الصحة والشؤون الإسلامية، بشأن مقدار الوقت المخصص لصلاة العشاء والتراويح ليكون 45 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة”.
وأضاف حمد القاضي: ” إن 30 دقيقة قليلة للصلاة والتراويح والشفع والوتر، فلعلها تكون 45 دقيقة والاحترازات قائمة ولتحقيق الطمأنينة بالصلاة”.
وأكد عضو الشورى السابق حمد القاضي أن المساجد – بحمد الله – من آمن الأماكن فلا لمس للأبواب والمصلون متباعدون.
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