شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 34 مهاجرًا قبالة سواحل جيبوتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم، أن 34 مهاجرًا غير شرعي لقوا حتفهم قبالة ساحل جيبوتي.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي محمد عبدي كير: "إن 34 مهاجراً توفوا بشكل مأساوي قبالة ساحل جيبوتي بعد غرق قاربهم"، موضحاً أن مهربي البشر قاموا بنقل هؤلاء المهاجرين.

وأشار إلى أن الحادث المأساوي يعد الثاني من نوعه خلال شهر واحد، مذكراً بحادث مماثل حديث وقع الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل حوالي 20 مهاجراً وإصابة آخرين.