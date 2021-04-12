شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة شئون الحرمين الشريفين: مستعدون لاستقبال معتمري شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة العامة للشؤون الفنية والخدمية كامل جاهزيتها استعدادا لاستقبال أول أفواج المعتمرين، وأول صلاة تراويح لشهر رمضان المبارك.

وكثفت الرئاسة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل، وتوزيع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد على المصليات والمطاف والساحات والزوار بشكل عام، إضافة إلى إشرافها على عمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام، وتنظيم الدخول والخروج منه، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلالها، وغيرها من الخدمات.

كما تشرف الوكالة على تجهيز المكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بسجاد جديد، وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره، ووضع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد، وتجهيز أنظمة الصوت من الميكروفونات ومكبرات الصوت المنتشرة في جميع الأنحاء بكوادر فنية متخصصة.

وخصصت الوكالة لأعمال التطهير والتعطير عدة فرق توزع في جميع جنبات المسجد الحرام ومرافقه، بحيث يتم غسيل المسجد الحرام (10) غسلات، ويقوم بها أكثر من (4000) عامل وعاملة، وفي كل عملية تطهير تستهلك أكثر من (60 ألف لتر) من المطهرات، و(1200) لتر من المعطرات، وتتم عمليات التطهير بأجود أنواع المواد المطهرة التي جلبت خصيصا للمسجد الحرام، وتتم عمليات التعقيم على مدار الساعة باستخدام قرابة ( 10000 لتر) من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات لأجل إيجاد أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة.