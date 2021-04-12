شرطة مكة: القبض على 3 مواطنين ومقيم يمني اعتدوا على أحد العمالة

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه امتدادًا للجهود الأمنية لمتابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، فقد تمكنت الجهة الأمنية المختصة بمحافظة جدة – بفضل الله – من القبض على (3) مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر.

وأضاف، جاء ذلك ارتكابهم جرائم تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن ودخول سكن أحد العمالة والاعتداء عليه بسلاح أبيض، وسرقة مقتنياته الشخصية، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.