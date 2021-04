خبير يوضح الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا في ملف سد النهضة وواجبها تجاه مصر

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وأضاف قنديل في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "روسيا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وفي ظل تعثر المفاوضات الحالي وتعنت إثيوبيا، يمكن لمصر والسودان اللجوء لمجلس الأمن لمناقشة الأمر وإيجاد حل".

وأضاف أن "المؤتمر الصحفي اليوم كشف أن روسيا متفهمة للموقف المصري، وهذا أمر جيد لأن روسيا أيضا لديها خبرة ممتازة في مثل هذه الأزمات، وهو ما ظهر في الأزمة السورية والأزمة الإيرانية، ويعطي دلالة على قوة الدبلوماسية الروسية في مثل هذه الحالات".

وخلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري من القاهرة، أكد الوزير الروسي أن بلاده مستعدة لتقديم خبراتها لتقييم الموقف، نافيا أن تكون روسيا قدمت أي عروض للوساطة بين مصر والسودان وإثيوبيا، ومؤكدا على دعم مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية.

فيما دعا وزير الخارجية المصري روسيا إلى إلى استخدام قوتها الدولية لوقف أي إجراء أحادي في ملف سد النهضة، مؤكدا أن المفاوضات برعاية أفريقيا تتعثر بسبب التعنت الإثيوبي.

وحول الأدوات التي يمكن أن تستخدمها روسيا في حالة قررت التدخل لحل الخلاف بين الدول الثلاث، يوضح قنديل أن "معظم تسليح الجيش الإثيوبي هو تسليح روسي، وهناك مجالات كبيرة للتعاون والتنسيق بين البلدين، وهذه أحد الأوراق المهمة التي يمكن أن تجعل من الروس وسطاء في هذا الأمر، وهناك ربما تعاون اقتصادي بين روسيا وإثيوبيا في السنوات الأخيرة".

