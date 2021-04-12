موسكو تكشف تفاصيل من زيارة الحريري إلى روسيا

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مجلس الوزراء الروسي المنشور على موقع المجلس اليوم الإثنين:

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"يعقد ميخائيل ميشوستين جلسة مباحثات في موسكو مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الخامس عشر من شهر نيسان/أبريل. حيث سيبحث رئيسا وزراء البلدين مسائل التعاون الروسي اللبناني في مجالات التجارة والاقتصاد والصناعة والطاقة والثقافة وغيرها".

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا تنتظر زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الأيام المقبلة.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره المصري سامح شكري اليوم الإثنين:

"ننتظر رئيس الوزراء سعد الحريري في روسيا خلال الأيام المقبلة".

وقال إنه سيتم أيضًا استقبال ممثلين آخرين للقوى السياسية الرئيسية في هذا البلد في موسكو.

وقال وزير الخارجية الروسي: "سنحثهم على إدراك مسؤوليتهم تجاه شعبهم وتجاه بلدهم وتشكيل حكومة تعكس توازن المصالح لجميع أطياف المجتمع اللبناني".

وأضاف رئيس الدبلوماسية الروسية، أن موسكو تعتقد أن الأزمة الحالية في لبنان لا يمكن حلها إلا من قبل أبناء البلد أنفسهم، بمشاركة جميع الفئات السياسية والعرقية والطائفية.

وقال لافروف "بدون أي وصفات مفروضة من الخارج، حتى في ظل الوعد بنوع من المساعدة المالية".