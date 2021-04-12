شرطة دبي توجه تنويها هاما لمرتادي المساجد في رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "البيان، اليوم الاثنين، فقد دعا العميد سيف المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، مرتادي المساجد إلى تجنب الوقوف العشوائي أو الوقوف على الأرصفة خلال أداء صلاتي العشاء والتراويح.

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وشدد على أن غلق الطرق أمام المساجد بمركبات المصلين، من الظواهر المؤسفة، والضارة بمصالح مرتادي تلك الطرق، وخاصة إذا كانت المساجد في مناطق سكنية.

وأشار إلى أن هذا الأمر يحرم مستخدمي الطريق من الاستفادة من الشوارع وإنجاز أعمالهم والانتظار لوقت طويل أو الاتصال بالشرطة أو عدم اللحاق بأعمالهم.

كما حث مستخدمي الطريق على الالتزام بقوانين وقواعد وآداب السير والمرور، ومنح الآخرين حقهم في استخدام الطريق بأمان في شهر رمضان المبارك.

ودعا المزروعي إلى تجنب الممارسات والتجاوزات الخارجة عن المألوف، مثل عدم الالتزام بخط السير الإلزامي، والسرعة الزائدة، والقيادة بطيش وتهور.