السيسي يبحث التعاون العسكري مع روسيا ويحذر مجددا من عواقب تحدي إثيوبيا لبلاده

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الرئاسة في بيان اليوم الاثنين إن السيسي أخبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف باستمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، باعتبارها مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

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وشدد الرئيس المصري على أن عدم حل هذه القضية من شأنه أن يؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

كما شهد اللقاء التباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ومنها التعاون على الصعيدين العسكري والأمني، بما فيها آلية التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب على مستوى الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لاستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر والمشاورات الجارية في هذا الإطار، فضلاً عن مشروع محطة الضبعة النووية، والإعداد للدورة القادمة للجنة الاقتصادية المشتركة.

واليوم قالت إثيوبيا عبر مقال لوزارة خارجيتها إنها لا تخشى التهديدات وإن كل الخيارات مطروحة على طاولتها أيضا.