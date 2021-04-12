المحكمة العليا السعودية: الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل الديوان الملكي السعودي عن المحكمة العليا في المملكة أن غدا الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجاء في بيان الديوان الملكي أن "دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة مساء اليوم الاثنين الثلاثين من شهر شعبان ـ حسب تقويم أم القرى ـ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان لهذا العام 1442هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه، ولما ثبت عن النبي محمد أنه قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" متفق عليه، فإن الدائرة، تقرر: أن يوم غد الثلاثاء 13 نيسان/ أبريل الجاري هو غرة شهر رمضان".

وكانت ​العديد من الدول العربية أن غدا الثلاثاء، هو غرة شهر رمضان المبارك، بعد تعذر رؤية الهلال مع غروب شمس أمس الأحد.

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فقد أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم أن غدا الاثنين هو المتمم لشهر شعبان وأن يوم الثلاثاء هو أول أيام الشهر الفضيل، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وفي قطر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، الأمر ذاته، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية تعذر رؤية هلال رمضان ليكون الاثنين هو المتمم لشهر شعبان.

ديوان الوقف السني في العراق، أعلن هو الآخر أن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، وأن غدا الثلاثاء هو أول أيام الشهر الفضيل.

وفي أستراليا أعلن مجلس أئمة المسلمين أن يوم الثلاثاء 13 أبريل/ نيسان أول أيام رمضان.